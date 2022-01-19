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«Все было на грани того, что Олег мог уйти из семьи»: фотограф — о романе Прокловой и Янковского

По словам Валерия Плотникова, однажды актер звонил своей коллеге из его мастерской.

«Все было на грани того, что Олег мог уйти из семьи»: фотограф — о романе Прокловой и Янковского
Елена Проклова и Олег Янковский. Фото: Globallookpress.com

Фотограф Валерий Плотников раскрыл детали романа актрисы Елены Прокловой и Олега Янковского. Он отметил, что был свидетелем, как актер звонил любовнице из его мастерской.

Олег Янковский
Олег Янковский. Фото: Globallookpress.com

«Там было очень серьезное чувство. Все было на грани того, что Олег был готов уйти из семьи. А если учесть семейные ценности и традиции рода Янковских и уважительное отношение к браку в их семье, можно только догадываться, насколько это было серьезно».

Валерий Плотников

По словам Валерия Плотникова, в какой-то момент Елена Проклова поняла, что слишком далеко зашла. Она не стала разрушать чужую семью. Причем она искренне любила Янковского и ей было очень непросто в тот момент сделать шаг назад, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Елену Проклову считают роковой красавицей советского кино. У нее были яркие романы со многими известными актерами и режиссерами.

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