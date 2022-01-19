«Все было на грани того, что Олег мог уйти из семьи»: фотограф — о романе Прокловой и Янковского

По словам Валерия Плотникова, однажды актер звонил своей коллеге из его мастерской.

Фотограф Валерий Плотников раскрыл детали романа актрисы Елены Прокловой и Олега Янковского. Он отметил, что был свидетелем, как актер звонил любовнице из его мастерской.

«Там было очень серьезное чувство. Все было на грани того, что Олег был готов уйти из семьи. А если учесть семейные ценности и традиции рода Янковских и уважительное отношение к браку в их семье, можно только догадываться, насколько это было серьезно». Валерий Плотников

По словам Валерия Плотникова, в какой-то момент Елена Проклова поняла, что слишком далеко зашла. Она не стала разрушать чужую семью. Причем она искренне любила Янковского и ей было очень непросто в тот момент сделать шаг назад, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Елену Проклову считают роковой красавицей советского кино. У нее были яркие романы со многими известными актерами и режиссерами.

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