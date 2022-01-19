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Не все так гладко: Брежнева в купальнике засветила растяжки на округлых ягодицах

Певица отдыхает на Мальдивах.

Не все так гладко: Брежнева в купальнике засветила растяжки на округлых ягодицах
Вера Брежнева. Фото: Global Look Press

Вера Брежнева, как и многие российские селебрити, выбрала для зимнего отдыха Мальдивы. На курорт певица отправилась без мужа Константина Меладзе, но в компании сестры Виктории Галушки и подруг. В своем инстаграме она поделилась кадрами, на которых позирует на яхте в черном купальнике.

Вера Брежнева
Вера Брежнева. Скриншот: instagram.com/ververa/

На одном из кадров фанаты рассмотрели растяжки на округлых ягодицах артистки. Хотя сотни ее поклонников оставили хвалебные комментарии под публикацией, некоторые все же отметили, что у певицы не все так гладко.

Напомним, ранее стало известно, что Вера Брежнева выбрала для отдыха фешенебельный отель, номер в котором стоит порядка 500 тысяч рублей за сутки.

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