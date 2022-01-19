«Так бывает»: Кудрявцева призналась, что набрала три лишних килограмма

Недавно Лера Кудрявцева вернулась из отпуска. Телеведущая с мужем и дочкой Машей отдыхала в Дубае. По ее словам, за это время она прибавила в весе. Блондинка набрала три килограмма. Об этом Лера сообщила в своем инстаграме.

«Все лень. Так бывает. Иногда думаешь, как бы было хорошо куда-нибудь на месяц одной на острова с книгами и тишиной. Но нет, сидишь и думаешь, с чего начать разгребать все накопившееся дела. Вроде 10 дней на отдыхе, но приезжаешь и как будто не отдохнула. Серое небо на бровях висит, суета. Мечта провалятся в постели и ничего не делать, тупить ( хотя куда уж больше), читать (потому что цифра задолбала), много есть (хотя уже опять плюс 3)», — написала Кудрявцева.

Напомним, 50-летняя Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. Три года назад она родила ему дочь Машу.

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