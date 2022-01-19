«Я была несовершеннолетней»: Аглая Шиловская рассказала о своей симпатии к Ивану Стебунову

В 17 лет актриса вместе с коллегой играли влюбленных в одном спектакле.

Актриса Аглая Шиловская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своих отношениях с актером Иваном Стебуновым.

«Слушайте, ну смешно, правда. Мне было 17 лет. Я была несовершеннолетней. Ребенок». Аглая Шиловская

Как отметила Аглая Шиловская, они играли влюбленную пару вместе со Стебуновым в одном из спектаклей. «Может быть, был какой-то флирт. Но если Ваня хочет, чтобы это был роман – пускай это будет роман. Это все было в рамках до восемнадцати лет», — заявила Аглая Шиловская.

Ранее Иван Стебунов отмечал, что Аглая Шиловская тогда была совсем молодой. «Не получилось у нас. Она была выпускницей Щукинского училища», — отмечал Иван Стебунов.

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