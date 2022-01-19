«Скучаю»: Жулин показал архивное фото своих родителей

На днях Александр Жулин представит свою автобиографическую книгу «Танцы на льду жизни. Я знаю о любви все». Она будет представлена в двух вариантах обложки.

В своем инстаграме экс-спортсмен часто делится архивными снимками. На этот раз он опубликовал фото своих мамы и папы.

«Любимые родители. Скучаю…» — написал Жулин. Фанаты отметили, что фигурист очень похож на отца.

Напомним, помимо бронзы Олимпиады в копилке Александра Жулина есть медали с чемпионом мира, Европы и СССР. Более 14 лет он прожил в браке с Олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, которая родила ему дочь Сашу. В этом году девушка отметит свое 22-летие. Кроме того, у экс-спортсмена подрастают две дочери от Натальи Михайловой.

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