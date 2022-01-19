«Здесь красиво»: Барановская блеснула сочными бедрами, прогуливаясь в купальнике

К числу отдыхающих на Мальдивах российских звезд примкнула и Юлия Барановская. Телеведущая отправилась на курортные острова в компании фотографа Алексея Сызганова. Какие отношения их связывают — звезда пока не комментирует.

В своем инстаграме Юлия делится моментами отдыха. На этот раз она опубликовала видео, на кадрах которого прогуливалась в черном купальнике и широкополой шляпе по пляжу.

«Доброе утро! Здесь красиво все», — написала Барановская.

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Напомним, недавно Барановскую заподозрили в романе с женатым Григорием Лепсом. По слухам, именно этот факт спровоцировал развод певца с Анной Шаплыковой. Но на данные заявления Барановская лишь отшучивалась.

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