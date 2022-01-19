«Быть бывшим Бузовой достаточно, чтобы засветиться»: Сафарова — об участии Давы в новом «Холостяке»

Рэпера считают одним из главных претендентов на участие в новом сезоне.

Екатерина Сафарова высмеяла участие Давы в новом «Холостяке». 23-летняя победительница восьмого сезона уверена, что это всего лишь слухи и продюсеры шоу слишком умные, чтобы приглашать такого персонажа.

«Больше всего разговоров ходит вокруг Давы. Честно говоря, до этих слухов, я о нем даже не знала. Загуглила, узнала, что он репер, блогер и бывший Бузовой. Видимо последнего факта было достаточно, чтобы засветиться в таком шоу», — высказалась Сафарова в своем Instagram.

Весной на телеканале ТНТ стартует новый девятый сезон романтического проекта «Холостяк». 25 девушек будут бороться за сердце неженатого успешного мужчины. Личность нового героя телеканал до последнего держит в секрете. Поклонники шоу уже делают догадки, кто станет следующим холостяком: Давид Манукян, Гусейн Гасанов, Курбан Омаров или JONY.

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