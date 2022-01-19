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Райское наслаждение: Тотьмянина подловила загорающих на пляже Ягудина и дочек

Семья отдыхает в Дубае.

Райское наслаждение: Тотьмянина подловила загорающих на пляже Ягудина и дочек
Алексей Ягудин. Фото: instagram.com/alexei.yagudin/

В этом году направления российских звезд для зимнего отдыха увеличились. Одни выбрали снежные склоны Куршевеля, другие — белый песок Мальдив и Доминиканы. А вот Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина вот уже несколько лет не изменяют себе в туристическом направлении. Каждую зиму спортивная семья отдыхает в Дубае. Так случилось и на этот раз.

В своем инстаграме Ягудин опубликовал видео, которое снимала Тотьмянина. На кадрах спортсмен развалился в шезлонге на пляже в окружении дочек.

Напомним, Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин воспитывают двух дочек — 12-летнюю Лизу и шестилетнюю Мишель. Младшая наследница звездных родителей уже делает успехи в спорте. Мишель занимается художественной гимнастикой и уже выигрывает детские турниры.

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