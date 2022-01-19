Как тростинка: невестка Валерии озвучила свой рост и вес

Лиана Шульгина ответила на вопросы фолловеров в Сети.

Лиана Шульгина стала невесткой певицы Валерии осенью 2020-го. В первый день 2021-го она родила дочь, которую назвали Селин. Как позже объяснили молодые родители, имя дочери они составили из слогов своих имен — Лиана и Арсений.

В своем инстаграме Лиана ответила на вопросы фанатов, назвав и свои параметры. Выяснилось, что рост молодой мамы составляет 162 см, а вес колеблется в пределах 45–46 кг.

Напомним, на днях Лиана отметила свой день рождения. С праздником ее поздравили и звездные родственники, в числе которых была Валерия. Певица ласково называет невестку «наша девочка».

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