«Тяжело ей: полиция, допросы, протоколы»: отец Коташенко рассказал о состоянии своей дочери

Как отметил Владимир, его наследница очень переживает из-за случившегося.

Отец вдовы музыканта Александра Градского Владимир Коташенко в эфире программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказал о состоянии своей дочери после ограбления.

«Это правда, что на Марину напали. Тяжело ей: полиция, допросы, протоколы. Она до пяти утра была в полиции. Дети нормально себя чувствуют. Они были в стороне. Ничего не видели». Владимир Коташенко

Как отметил Владимир Коташенко, журналисты пишут про его дочь откровенный бред.

«Пишут, что в доме был антиквариат, статуэтки. Теперь вот ограбление это. Нагоняют. Можно сколько угодно фантазировать. Пусть разбирается полиция. Я вчера с ней связывался. У нее полиция была», — заметил Владимир Коташенко.

Напомним, что Марину Коташенко на днях ограбили. Из дома вынесли сто миллионов рублей. Сейчас поисками преступников занимаются правоохранительные органы. По одной из версий, Марина Коташенко могла инсценировать ограбление.

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