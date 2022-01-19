«Похорошели, расцвели»: фанатов Макеевой удивило свежее фото актрисы с мужем

В мае этого года Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят свою первую годовщину свадьбы. В эти дни актриса и бизнесмен отдыхали в загородном клубе, а свежим снимком, сделанным на месте событий, Анастасия поделилась в своем инстаграме.

Фанатов впечатлил кадр.

«Желаю вам счастья, очень красивая парочка! Как же вы оба похорошели, расцвели! Как мужчина-то похорошел! Видно, что от вашей любви, а вы от его любви к вам! Счастья вам на век», — писали пользователи Сети.

Напомним, с Романом Мальковым Анастасия Макеева познакомилась летом 2020-го на собственной даче. Предприниматель приехал из Словении на заработки.

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