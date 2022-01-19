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Высокий забор и много камер: как выглядит особняк вдовы Градского в элитном поселке Глаголево

На днях преступникам удалось вынести из дома сто миллионов рублей.

Высокий забор и много камер: как выглядит особняк вдовы Градского в элитном поселке Глаголево
Александр Градский и Марина Коташенко. Фото: Globallookpress.com

В программе «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» показали двухэтажный шикарный особняк в элитном поселке Глаголево в Подмосковье, где проживает вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко.

Дом Александра Градского
Дом Александра Градского. Фото: кадр из программы «Прямой эфир»

Коттедж поражает своей роскошью. Подъехать к нему не так-то просто. На входе в элитный поселок Глаголево дежурит вооруженная охрана. Кругом все буквально напичкано камерами. Высокий забор не позволяет увидеть, что происходит на территории особняка.

Напомним, что Марину Коташенко на днях посреди белого дня ограбили. Из дома вооруженные преступники вынесли сто миллионов рублей.

Сейчас поисками преступников занимаются правоохранительные органы. По одной из версий, Марина Коташенко могла инсценировать ограбление.

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Александр ГрадскийАлександр Градский последние новостиМарина КоташенкоПоселок ГлаголевоПрограмма "Прямой эфир"