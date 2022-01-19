Как приготовить полезный шоколадный десерт без выпечки
Видео
Оладьи со свеклой
Видео

«Работает над собой, читает»: эксперт по речи оценил коммуникативные таланты Ольги Бузовой

Как отметила Ксения Телешова, словарный кругозор звезды стал за последние годы намного шире.

«Работает над собой, читает»: эксперт по речи оценил коммуникативные таланты Ольги Бузовой
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

Специалист по коммуникации Ксения Телешова заявила, что речь певицы и телеведущей Ольги Бузовой неплохо выстроена. По ее мнению, играть словами для звездной исполнительницы – норма.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

«Для меня, как специалиста по коммуникации, очевидно, что Ольга Бузова работает над собой, читает, ее словарный кругозор стал шире. Можно также отметить, что раньше Ольга не могла обойтись без слов-паразитов, а сейчас говорит довольно чисто».

Ксения Телешова

По словам Ксении Телешовой, она бы рекомендовала Ольге Бузовой «поставить голос на опору», поработать с дикцией и орфоэпией. Научиться правильно произносить звуки. Дело в том, что Бузова порой проглатывает окончания, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Ольга Бузова — одна из самых известных личностей в мире российского шоу-бизнеса. У нее огромная армия поклонников по всей стране.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Ксения ТелешоваКсения Телешова последние новостиНовости googleОльга БузоваОльга Бузова последние новости