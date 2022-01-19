«Работает над собой, читает»: эксперт по речи оценил коммуникативные таланты Ольги Бузовой

Как отметила Ксения Телешова, словарный кругозор звезды стал за последние годы намного шире.

Специалист по коммуникации Ксения Телешова заявила, что речь певицы и телеведущей Ольги Бузовой неплохо выстроена. По ее мнению, играть словами для звездной исполнительницы – норма.

«Для меня, как специалиста по коммуникации, очевидно, что Ольга Бузова работает над собой, читает, ее словарный кругозор стал шире. Можно также отметить, что раньше Ольга не могла обойтись без слов-паразитов, а сейчас говорит довольно чисто». Ксения Телешова

По словам Ксении Телешовой, она бы рекомендовала Ольге Бузовой «поставить голос на опору», поработать с дикцией и орфоэпией. Научиться правильно произносить звуки. Дело в том, что Бузова порой проглатывает окончания, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Ольга Бузова — одна из самых известных личностей в мире российского шоу-бизнеса. У нее огромная армия поклонников по всей стране.

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