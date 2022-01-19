Как приготовить полезный шоколадный десерт без выпечки
Видео
Оладьи со свеклой
Видео

Пронзительный взгляд: Агния Дитковските перестала скрывать красавца-мужа

Снимком избранника актриса поделилась в своем инстаграме.

Пронзительный взгляд: Агния Дитковските перестала скрывать красавца-мужа
Агния Дитковските. Фото: Global Look Press

Агния Дитковските несколько лет была замужем за актером Алексеем Чадовым, которому родила сына Федора. После развода актриса стала скрывать свою личную жизнь. Было известно только, что в 2016-м Агния родила дочь Нику. Кто является ее отцом – неизвестно. Ходили слухи, что актриса встречалась с восточным миллионером и украинским олигархом.

В осенью прошлого года Дитковските стала мамой в третий раз.

Богдан Панченко
Богдан Панченко. Скриншот: instagram.com/ditkovskyte/

Еще одну дочь она родила бизнесмену Богдану  Панченко, за которого вышла замуж на пятом месяце беременности, летом прошлого года. В своем инстаграме Агния поделилась снимком красавца-мужа. Судя по подписи, пара отдыхает в Италии.

Известно, что Богдан Панченко – совладелец крупной ресторанной сети Lucky Group. Стартовый капитал для открытия своего дела Богдан получил от родителей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Агния ДитковскитеАгния Дитковските и Алексей ЧадовДитковските новости