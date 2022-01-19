Пронзительный взгляд: Агния Дитковските перестала скрывать красавца-мужа

Агния Дитковските несколько лет была замужем за актером Алексеем Чадовым, которому родила сына Федора. После развода актриса стала скрывать свою личную жизнь. Было известно только, что в 2016-м Агния родила дочь Нику. Кто является ее отцом – неизвестно. Ходили слухи, что актриса встречалась с восточным миллионером и украинским олигархом.

В осенью прошлого года Дитковските стала мамой в третий раз.

Еще одну дочь она родила бизнесмену Богдану Панченко, за которого вышла замуж на пятом месяце беременности, летом прошлого года. В своем инстаграме Агния поделилась снимком красавца-мужа. Судя по подписи, пара отдыхает в Италии.

Известно, что Богдан Панченко – совладелец крупной ресторанной сети Lucky Group. Стартовый капитал для открытия своего дела Богдан получил от родителей.

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