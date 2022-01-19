Рай для двоих: Барановская улетела на Мальдивы со статным красавцем

Юлия Барановская – мать троих детей, которых родила Андрею Аршавину. Телеведущая работает на износ, чтобы обеспечить безбедное существование своим наследникам. Тем не менее она нашла время для отдыха.

Накануне многодетная мама улетела на Мальдивы в компании статного красавца. Оказалось, что компанию на роскошной вилле ей составляет фотограф Алексей Сызганов. Какие именно отношения связывают пару – неизвестно. Юлия не любит комментировать свою линую жизнь. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, недавно Барановской приписывали роман с Григорием Лепсом. В Сети появились слухи о том, что именно с ней артист изменил своей жене Анне Шаплыковой. Но телеведущая попросту отшутилась от этой версии, аргументируя тем, что ей периодически приписывают романы со звездными мужчинами.

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