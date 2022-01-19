«Слушать и слышать вторую половину»: Костенко, блеснув ложбинкой греха, прогулялась с мужем по горячему песку

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов загорают на Мальдивах. В свое любимое место отдыха на этот раз они отправились с родителями, дочками и теперь уже сыном.

В своем инстаграме Тарасов поделился кадром, на котором позировал вместе с женой на прогулке по побережью, и в очередной раз признался ей в любви.

«Важно говорить друг с другом, и не только слушать, но и слышать свою вторую половину. Люблю тебя, Анастасия Костенко», — написал Тарасов.

Одежду влюбленные тоже выбрали в тон друг другу. Анастасия позировала в алом наряде, эффектно блеснув ложбинкой греха, а Дмитрий выбрал шорты в тон.

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Напомним, в этом году Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали многодетной семьей. У них родился долгожданный сын Алексей.

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