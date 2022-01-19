«Тянет меня к Игорьку»: Крутой понянчился с внуком от внебрачного сына

В конце прошлого года Игорь Крутой стал дедушкой. Внука ему подарил внебрачный сын Яков. Еще несколько лет назад композитор и не догадывался, что у него есть взрослый сын.

А недавно Яков и его жена стали родителями. Игорь Крутой по возможности проводит время с малышом, которого назвали в честь знаменитого деда — Игорь. Накануне в своем инстаграме он поделился роликом, на кадрах которого гуляет с внуком по улице.

«Непонятная сила тянет меня к Игорьку, и, едва вернувшись из отпуска, я помчался к нему в тайной надежде послушать стихи и песенки в его исполнении… Ожидания оказались преждевременны, пока этого не произошло… Но не беда. Пройдет совсем немного дней и ночей (а время мчится необъяснимо стремительно), и самый маленький Крутой будет всех нас радовать, во всяком случае, в это очень хочется верить!» — написал Крутой.

Напомним, что в 90-х у маэстро случился бурный, но краткосрочный роман с продавцом магазина. А недавно Яков сам пришел в дом Крутого. После все необходимых процедур, композитор признал отцовство. А после купил сыну автомобиль, шикарный дом в Подмосковье.

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