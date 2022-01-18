Мамина модница: Элла Суханова нарядила дочку в свитер молочного оттенка и туфельки с леопардовым принтом

Бывшая участница «Дома-2» Элла Суханова всегда модно и стильно выглядит. К красивым нарядам она приучает и полуторагодовалую дочку Эвелину.

В микроблоге Элла Суханова поделилась снимком малышки, на котором та предстала в одежде модных молочных оттенков.

На крошке Эвелине объемный свитер цвета молока, такие же штанишки и туфельки с леопардовым принтом.

Элла Суханова дополнила образ дочери модным аксессуаром – сумочкой через плечо оттенка карамели.

«Бренд покорил меня своими утонченным и элегантным стилем обуви для девочек, — рассказала о туфельках дочери Элла Суханова. — Ни разу еще не видела ничего подобного с безупречным качеством исполнения. Все модели выполнены из натуральной кожи, замши и бархата. Размеры начинаются с 20-го и заканчиваются уже размерами для таких больших девочек, как я».

Подписчики Эллы Сухановой выразили ей свои восторги по поводу хорошенькой Эвелины.

«Чудо-ребенок и мама замечательная! Здоровья вам», «Маленькая модница», «Куколка», Бывают такие малышки, вот как ваша, ну девочка-девочка», «У вас такая чудесная девочка. Всегда улыбаюсь, когда вижу ее в ленте», — высказались в Сети.

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