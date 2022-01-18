«Приготовьте ваши сердечки»: Шепелев показал, как кроха-сын от Тулуповой делает первые шаги

Дмитрий Шепелев жил в гражданском браке с Жанной Фриске. Певица родила от него сына Платона. Однако вскоре после этого она умерла. Шепелев взял на себя заботу о ребенке.

Он до сих пор не позволяет мальчику видеться с бабушкой и дедушкой. По этому поводу возникало много ссор. Но за последние годы жизнь телеведущего изменилась. Он сыграл свадьбу с новой избранницей, Екатериной Тулуповой, у которой есть дочка Лада от прошлых отношений.

В марте прошлого года Шепелев снова стал папой. Возлюбленная родила сына. Малыш получил имя Тихон. Телеведущий с радостью с ним гуляет.

Он также рассказывал, что Платон и Лада постепенно полюбили братика, но сначала восприняли его ревностно. А 18 января Дмитрий опубликовал трогательное видео. На кадрах он ведет сын за ручки. Тихон сделал первые шаги с помощью папы.

«Приготовьте ваши сердечки. Мощный заряд нежности „бах“!» — написал Шепелев.

Поклонники восхитились крохой. Многие отметили, что он очень вырос. Другие оценили его модный наряд. «Ой, какие вы уже большие», «Ой, кто-то носочек потерял», «Какая прелесть», «Уже ходите, только вроде родился», «Очень важные шаги в жизни!», «Какой он модник», «Ну чудо», «Сладкий малыш», «Это трогает до слез», — прокомментировали пост подписчики.

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