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«Она у нас чудесная»: молодая жена Вдовина Николаева оставила новорожденного сына с няней ради работы

Телеведущая Елена Николаева вышла из декрета меньше чем через месяц после рождения малыша.

«Она у нас чудесная»: молодая жена Вдовина Николаева оставила новорожденного сына с няней ради работы
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika/

Телеведущая Елена Николаева впервые стала мамой 21 декабря 2021 года, она подарила сына своему мужу Игорю Вдовину, который до нее был женат на балерине Анастасии Волочковой.

А уже в середине января Елена Николаева появилась в утреннем эфире телеканала «Россия», где трудится ведущей.

«Я рада радовать. И постараюсь сделать все, чтобы ваше #утроРоссии всегда становилось еще чуточку добрее», — написала в микроблоге Елена Николаева.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала со своим соведущим.

Елена Николаева и ее соведущий
Елена Николаева и ее соведущий. Фото: instagram.com/elenanika/

Поклонники Елены Николаевой признались, что рады ее возвращению на телеэкран. Они поинтересовались у молодой мамы, с кем же она оставила сына Александра, которому еще нет и месяца.

«С няней. Она у нас чудесная», — ответила Елена Николаева.

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