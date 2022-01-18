«Она у нас чудесная»: молодая жена Вдовина Николаева оставила новорожденного сына с няней ради работы

Телеведущая Елена Николаева впервые стала мамой 21 декабря 2021 года, она подарила сына своему мужу Игорю Вдовину, который до нее был женат на балерине Анастасии Волочковой.
А уже в середине января Елена Николаева появилась в утреннем эфире телеканала «Россия», где трудится ведущей.
«Я рада радовать. И постараюсь сделать все, чтобы ваше #утроРоссии всегда становилось еще чуточку добрее», — написала в микроблоге Елена Николаева.
Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала со своим соведущим.
Поклонники Елены Николаевой признались, что рады ее возвращению на телеэкран. Они поинтересовались у молодой мамы, с кем же она оставила сына Александра, которому еще нет и месяца.
«С няней. Она у нас чудесная», — ответила Елена Николаева.
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