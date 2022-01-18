«Она у нас чудесная»: молодая жена Вдовина Николаева оставила новорожденного сына с няней ради работы

Телеведущая Елена Николаева вышла из декрета меньше чем через месяц после рождения малыша.

Телеведущая Елена Николаева впервые стала мамой 21 декабря 2021 года, она подарила сына своему мужу Игорю Вдовину, который до нее был женат на балерине Анастасии Волочковой.

А уже в середине января Елена Николаева появилась в утреннем эфире телеканала «Россия», где трудится ведущей.

«Я рада радовать. И постараюсь сделать все, чтобы ваше #утроРоссии всегда становилось еще чуточку добрее», — написала в микроблоге Елена Николаева.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором предстала со своим соведущим.

Поклонники Елены Николаевой признались, что рады ее возвращению на телеэкран. Они поинтересовались у молодой мамы, с кем же она оставила сына Александра, которому еще нет и месяца.

«С няней. Она у нас чудесная», — ответила Елена Николаева.

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