Острые плечи и тонкие коленки: Пынзарь продемонстрировала жуткую худобу, облачившись в лавандовое бикини

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь проводит отпуск вместе с мужем Сергеем в Дубае.
Пара сначала сняла отель, а затем переехала в апартаменты. В Дубае Дарья Пынзарь отмечала свой день рождения: в начале января ей исполнилось 36 лет.
К этой дате Дарья Пынзарь подошла в прекрасной форме, заметно похудевшей. Борьбу за стройность Дарья Пынзарь начала вести год назад и очень преуспела в ней.
Но если раньше в Сети ей писали, что надо бы похудеть, то теперь подписчики требуют начать обратный процесс. Они считают, что Дарья Пынзарь увлеклась похудением, и просят ее набрать вес.
В сторис микроблога Дарья Пынзарь поделилась видео, на котором ее худоба слишком очевидна. В кадре ведущая «Дома-2» позирует в лавандовом бикини, сидя на шезлонге у бассейна. Видны ее острые плечи и худые коленки, которыми она старательно прикрывает интимную зону.
Поклонники пришли к выводу, что в этот момент Дарья Пынзарь выглядит антисексуально.
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