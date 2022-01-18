Меховые тапки, летная куртка и балаклава: жена-метиска Сабурова появилась за городом в образе – хите этого сезона

Диана Сабурова оделась на отдыхе в вещи, которые советовала Эвелина Хромченко.

Жена Нурлана Сабурова, Диана, известна публике не только по знаменитым юмористическим монологам комика, но и как модный блогер.

Избранница звезды ТНТ всегда внимательно следит за трендами и радует своих подписчиков интересными актуальными луками, которые они с удовольствием обсуждают.

Произвел впечатление на многих фолловеров и ее зимний образ, который Диана Сабурова продемонстрировала на отдыхе за городом. В холода фэшн-дива утеплилась в модную летную куртку-дубленку, трендовую балаклаву и не менее актуальные меховые тапки — пимы.

Примечательно, что все эти детали гардероба называла ранее в числе остромодных Эвелина Хромченко в эфире программы Первого канала «Модный приговор».

Напомним, Нурлан Сабуров часто говорит со сцены о красивой и необычной внешности своей жены. Эта привлекательность, считает комик, во многом обусловлена тем, что Диана — метиска. Она наполовину казашка и наполовину немка.

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