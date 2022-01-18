«Любовь возвращается»: Ксения Бородина помирилась со своей бывшей подругой Катей Жужей

Девушки были в ссоре пять лет.

Ксения Бородина помирилась со своей бывшей подругой Катей Жужей после пятилетней ссоры. Об этом девушки рассказали в своих микроблогах.

«Шок контент. 5 лет мы не видели друг друга», — написала Бородина в своем Instagram. «Любовь возвращается», — поделилась Жужа со своими подписчиками в Instagram.

Лучшие подруги поругались пять лет назад из-за сообщения в общем чате мессенджера. По словам Жужи, она не увидела сообщение о болезни дочери Бородиной и не поддержала ее, когда подруга в этом нуждалась. По версии Бородиной, Катя использовала ее и завидовала успеху подруги.

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