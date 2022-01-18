С невинной улыбкой: молодая жена Цекало разместила сексапильный кадр, публично обнажив загорелую грудь

Молодая жена продюсера Александра Цекало, красавица Дарина Эрвин, явно увлечена тем, чтобы получше разогреть свою аудиторию в Instagram.

Для этих целей брюнетка использует тяжелую артиллерию — собственную грудь, которая у нее шикарна.

Дарина Эрвин периодически предъявляет свое достояние на общественный суд, подавая в разных видах: в бикини, с пуш-апом и без него.

На этот раз Дарина Эрвин предстала на видео в микроблоге в топе с впечатляющим декольте, таким, что грудь видна достаточно хорошо.

В кадре Дарина Эрвин невинно улыбается своим белозубым идеальным ртом.

«Доброе утро, кто-нибудь знает, сколько водки входит в яичницу-болтунью?» — задала вопрос на отвлеченную тему Дарина Эрвин.

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