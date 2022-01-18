Не захотела «делить с фриками»: Айза после свадьбы Гуфа опять изменила свою фамилию

В декабре Алексей Долматов оформил отношения со своей девушкой Юлией Королевой.

Бывшая жена Гуфа (Алексея Долматова) Айза Долматова после свадьбы экс-мужа на Юлии Королевой, все-таки осуществила задуманное: изменила фамилию. Теперь она официально Анохина.

Об этом блогер сообщила в stories Instagram.

«Еху! Сменила фамилию. Радуюсь! Теперь только вперед и без оглядки на прошлое!» — написала она.

Любопытно, что фамилия Анохина — вовсе не девичья у Айзы, она досталась ей от второго мужа, бизнесмена Дмитрия Анохина, за которого она вышла замуж в 2015-м, в 2020-м они разошлись. В октябре 2020 года она поменяла фамилию Анохина на фамилию первого мужа, Долматова. И вот спустя несколько месяцев все вернулось на место.

«Мне на самом деле плевать, какая у меня фамилия, но уже хочется отделаться от прошлого. И иметь свою собственную фамилию без единой ассоциации и не делить ее с фриками», — писала Айза о своем решении поменять фамилию в социальных сетях.

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