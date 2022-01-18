«Заставила больного человека жениться на себе»: сестра Градского считает брак артиста с Коташенко недействительным

Сестра Александра Градского считает брак артиста с Мариной Коташенко недействительным. Наталья Градская уверена, что вдова насильно женила на себе уже больного артиста.

«На месте Марины могла оказаться любая. Какие у нее таланты, что она сделала — я не знаю. Саша не говорил, что это его муза, что готов посвятить ей всю жизнь — это бред. Марина, успокойтесь! Вы заставили больного человека жениться на себе, ваш брак вообще недействителен. Какая любовь была, если Саша умер, где она была? Он один умирал. Противно!» — возмутилась Наталья на ток-шоу «Прямой эфир».

Также женщина заявила, что ограбление коттеджа Коташенко считает инсценировкой.

«Это все подстава! На воре и шапка горит. Молодая девчонка, еще не вступила в наследство… Для меня эта ситуация — позор. Ограбили ее, ага, конечно! Она всегда была в тени мужа», — рассказала сестра артиста.

Напомним, накануне трое атаковали Марину Коташенко на трассе. Вдову Градского заставили вернуться в коттеджный поселок, где похитили из дома 100 млн рублей.

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