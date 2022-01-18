«Прекрасная невеста»: Евгения Медведева показала поклонникам фото в белом платье

Фигуристка примерила на себя глубокое декольте.

Евгения Медведева предстала перед поклонниками в белом платье. Фигуристка приняла участие в фотосессии, где примерила на себя нежный образ. Белое платье с корсетом и откровенным декольте выгодно подчеркнул фигуру юной спортсменки. Завершили образ необычные прическа и макияж с жемчужинами.

Поклонники фигуристки пришли в восторг от неожиданного образа своей любимицы.

«Такая нежная … хрупкий лебедь! Прекрасная невеста! Образ чистоты, невинности… Дух захватывает просто!», «Изысканная красота, нежная, хрупкая, чувственная. Женя, ты прекрасна», «Шарм, красота, грация, природное обаяние, Женечка — ты неземное создание», — восхитились поклонники в Instagram.

Во время участия в шоу «Ледниковый период» Жене Медведевой приписывали роман с Даней Милохиным. Пара много проводила время вместе и вне катка. Однако после финала шоу Милохин стал чаще появляться с другой фигуристкой — Алиной Загитовой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.