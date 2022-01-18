Все из-за чипсов: Настя Ивлеева закатила скандал в магазине

Телеведущая была в ярости из-за своих чипсов, которые были представлены не на том прилавке.

Настя Ивлеева стала известной после того, как снялась в шоу «Орел и решка». Она начала строить карьеру блогера и в итоге теперь едва уступает Ольге Бузовой по популярности. Настя создает шоу для YouTube-канала, а также общается со знаменитостями. Она была дома у Аллы Пугачевой и Ксении Собчак.

Так как популярность Ивлеевой растет, она решила запустить свой бизнес. В прошлом году стали производить чипсы ее бренда. Блогерша хвасталась, что их быстро раскупают. Накануне она решила заехать в магазин, чтобы лично убедиться, что за чипсами стоит очередь. Но в итоге звезда пришла в ярость и учинила скандал. Она устроила разборку, когда увидела, что ее чипсы лежат в другом отделе.

В итоге Настя общалась с директором магазина, который не представлял, что говорит с известным блогером. Ей сказали, что чипсы не завозили в магазин. Но, уже покидая это место, она заметила, что коробки с чипсами поставили среди сладостей. Ее расстроило, что покупателям приходится искать на полках ее чипсы. Она не сдержала эмоций и ругалась нецензурными словами.

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