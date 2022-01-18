«Рыжеволосые женщины чаруют»: сменившая имидж Катя Колисниченко в восторге от своих огненных локонов

На днях бывшая участница проекта «Дом-2» Катя Колисниченко резко сменила имидж. Она перекрасила свои черные локоны в рыжий цвет.

Новый оттенок так нравится Кате Колисниченко, что в микроблоге она исполнила настоящую оду рыжеволосым красоткам.

«Рыжеволосые женщины чаруют и завораживают своей привлекательностью не только мужчин, но и женщин. Я вот вам однозначно хочу сказать, что рыжий я еще не успела поносить так, чтоб понять! Но блонд, например, дарил мне очень много легкости! Да, да! А темный цвет тяжеловат для меня, хоть это и блеск, и контраст, но…» — написала в микроблоге Катя Колисниченко.

Она добавила, что хочет придать волосам еще более яркого оттенка.

Кстати, Катя Колисниченко уговорила на перемены и сестру-близнеца Юлю Салибекову. Юля тоже сделала каре и перекрасила волосы в рыжий цвет.

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