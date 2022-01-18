«Да почему ваше семейство не стареет?»: 45-летняя сестра Маликова в манком бикини сразила публику наповал

Мальдивы в этом сезоне стали местом притяжения российских звезд. Здесь отметилась Анастасия Волочкова со своим бойфрендом Сергеем, которого встретила на «Давай поженимся!».

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Облюбовало райские острова и семейство Газмановых, Марина и Олег насладились романтическим отдыхом вдвоем на берегах Индийского океана.

45-летняя сестра Дмитрия Маликова, солистка группы «Новые Самоцветы» Инна Маликова, тоже позволила себе приятный расслабляющий отдых на знаменитых атоллах. Здесь певица произвела настоящий фурор своим моложавым видом и стройностью, показав свое тело в манком бикини.

«Да почему ваше семейство не стареет? Ведь вам лет 25 максимум дать можно!», «Ну ведь русалочка же!», «Тростиночка какая», «Фигура — огонь, никогда не дашь больше 30 лет», «Маликовы, конечно, интересная порода. Хоть бы кто из вас со временем старше казался», — написали люди про Инну Маликову в Сети.

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