Умер актер Анатолий Басин, игравший в «Солдатах» и «Моей прекрасной няне»

Заслуженный артист России скончался в 72 года.

17 января умер заслуженный артист России Анатолий Басин. Печальную новость сообщил Иркутский драматический театр имени Охлопкова, в котором актер служил 27 лет.

На момент смерти мужчине было 72 года. Прощание с ним пройдет 19 января в Иркутске.

У Басина было множество выдающихся театральных ролей, особенно чеховских персонажей. Но и в кинематографе он успел засветиться, при этом часто играл врачей. Актер появлялся в сериалах «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Диверсант. Конец войны», «Широка река», «Кармелита» и еще в двух десятках других картин.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.