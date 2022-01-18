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Красный свитшот и маска на лице: Андрей Малахов показал, как выглядит его жена перед отходом ко сну

Телеведущий Андрей Малахов запечатлел Наталью Шкулеву не при параде.

Красный свитшот и маска на лице: Андрей Малахов показал, как выглядит его жена перед отходом ко сну
Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007/

Популярный телеведущий Андрей Малахов и его жена, издатель и редактор глянцевого журнала Наталья Шкулева, — люди самодостаточные и очень занятые.

У супругов не так много свободного времени. Этим объясняется тот факт, что совместные фотографии с женой или жены без себя Андрей Малахов публикует в своем микроблоге довольно редко.

Но на этот раз Андрей Малахов поделился снимком, на котором его жена Наталья Шкулева запечатлена в домашней обстановке. Судя по всему, это произошло незадолго до отхода ко сну.

Андрей Малахов указал время, в которое сделал фото, — 22:53. На снимке Наталья Шкулева предстала в красном свитшоте и с маской на лице, которая, скорее всего, сделана из специальной косметической глины.

Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева
Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева в маске перед сном. Фото: instagram.com/malakhov007/

Напомним, 11 января Андрей Малахов отметил свой юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Этот день он провел вдвоем с женой — пара на несколько дней улетала на немецкий курорт Баден-Баден.

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