«Где брови?», «Кто это?», «Лицо перекосило»: стареющую Пугачеву осудили за неудачное селфи с нестандартным макияжем

Алла Пугачева — не самый активный блогер, в отличие от своего мужа Максима Галкина, который регулярно обновляет свой Instagram. Поэтому каждый ее новый пост поклонники воспринимают ярко и по большей части с восторгом.

Однако в этот раз фолловеры прямо-таки накинулись на Примадонну, увидев ее новое селфи в аккаунте. Негативных комментариев оказалось на порядок больше, чем положительных, в обсуждении снимка народной артистки на ее фан-страничке.

Самый повторяющийся отзыв выглядел так: «Кто это?» То ли ракурс Пугачева выбрала не тот, то ли макияж необычный (с яркими губами, глазами, но с непрокрашенными бровями и ресницами), то ли свет упал необычно, но эффект получился не самый стандартный.

«Очень плохой макияж. Он просто портит внешний вид. Лучше уж без макияжа, чем с таким», «Господи, аж лицо перекосило, а ведь женщина была красивая», «Что-то на Аллу не похожа», «Что за убожище… Господи, помоги», «Боже! Зачем такие фото выставлять?», «Ой, кто это?», «Это кто? Я думаю, смонтировали», «Пожалуйста, не нужно вот так, крупным планом…. Пожалеть хочется, вся бурная и противоречивая жизнь на лице, плюс болезни… Все как на ладони… К чему это? Любоваться нечем, а желательно бы», «Все хорошо, но где брови?» — написали люди в Instagram.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!