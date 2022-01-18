«Павел Азиз аль бин Прилучный»: экс-мужу Муцениеце советуют добавить в «гарем» Карпович и еще одну жену

Павел Прилучный привез в Дубай «папину дочку» Мирославу Карпович. А сам любезничает с Муцениеце.

Поклонники ликовали от восторга: Павел Прилучный воссоединился на отдыхе с Агатой Муцениеце в Дубае, прилетев на курорт, где актриса из фильма «Тобол» проводила каникулы с их общими детьми: девятилетним сыном Тимофеем и шестилетней дочкой Мией.

Правда, семейную идиллию подпортили некоторые обстоятельства. Оказалось, что вместе с «мажором» в Дубай прилетела и «папина дочка» Мирослава Карпович. Однако совместных снимков с пассией Прилучный в Instagram не публикует, и это при том, что парочка устроила мини-фотосессию в пустыне.

«Павел Азиз аль бин Прилучный», «Павел ибн Прилучный», «Теперь надо завести трех жен!!», «А что, арабам разрешено многоженство??», «У каждого из нас своя пустыня и свои миражи», «В гареме и так уже бывшая женушка и «папина дочка», а кто будет третьей??», «Мирослава одного к бывшей не пустила?», «А вдруг заночует в отеле у женушки??», «Папина дочка» та еще ревнивица», «Мог бы и без Мирославы с детьми побыть», — пишут фолловеры.

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