Люксовая посуда в «золоте», стеклянный стол! Рудковская села завтракать, «подловив» любопытного сынишку Арсения

Яна Рудковская славится не только «тяжелым люксом», своей страстью к дорогим дизайнерским нарядам от ведущих Домов мод, но и элегантными завтраками. Жена олимпийского чемпиона Евгения Плющенко даже самый банальный утренний перекус превращает в изящную церемонию. Присказка: «Не трогайте сервиз, это на свадьбу!» — в случае бизнесвумен не имеет никакого эффекта.

Яна то и дело щеголяет роскошными тарелочками, фужерами, блюдцами и чашками из самых дорогих и праздничных наборов. В арсенале музыкального продюсера есть и люксовая «золотая» посуда с изящным чайничком, сахарницей и всевозможными тарелками и блюдцами. Рудковская села позавтракать и компанию ей составил любопытный сынишка Арсений.

В беседе с поклонниками Яна Рудковская призналась, какая сумма у нее остается после уплаты всех налогов. Оказывается, музыкальный продюсер может похвастаться весьма и весьма приличным доходом в среднем у нее получается около двух миллионов долларов в год.

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