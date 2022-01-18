Экс-жена Эмина в изумрудном платье-жатке беззастенчиво подняла ногу, оголив красивой формы бедро

Алена Гаврилова отдыхает с бывшим мужем и дочкой на Мальдивах.

Эмин Агаларов после признания публике о воссоединении с бывшей женой Аленой Гавриловой, устроил для нее романтический отпуск на Мальдивах. Их маленькая дочка Афина тоже составила паре компанию.

Многие поклонники певца были очарованы этой новостью, желая в личных блогах обоих дальнейшего совместного счастья. А когда фолловеры увидели Алену Гаврилову в Instagram в белом платье, стали писать в комментариях, как им хочется, чтобы она была невестой на самом деле.

Модель признается — на островах с Эмином она абсолютно счастлива. Это видно и по ее атмосферным фото в Instagram. На последнем снимке Алена предстает в изумрудном платье-жатке с согнутой в коленке ножке, обнажив аппетитное бедро.

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