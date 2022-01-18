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«Мы прожили вместе четыре года»: второй муж Прокловой объяснил, почему расстался с актрисой

Как отметил Александр Савелов-Дерябин, врачи не смогли спасти их общих детей.

«Мы прожили вместе четыре года»: второй муж Прокловой объяснил, почему расстался с актрисой
Александр Савелов-Дерябин. Фото: кадр из программы "Пусть говорят"

Второй муж актрисы Елены Прокловой врач Александр Савелов-Дерябин в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале вспомнил неудачный брак со звездой.

Елена Проклова со вторым мужем
Елена Проклова со вторым мужем. Фото: кадр из программы «Пусть говорят»

«Мы прожили вместе четыре года. Я не знал о ее проблемах с кровью. Слава Богу, что она тогда осталась жива. Врачи сделали все возможное, чтобы она осталась жить».

Александр Савелов-Дерябин

Как отметил Савелов-Дерябин, после того, как Елена Проклова потеряла от него детей, он ей сказал, что еще родятся у них наследники. «Считал, что все у нас будет хорошо. Но все отношения у нас после этого прекратились», — заметил Савелов-Дерябин.

Напомним, что у Александра Савелова-Дерябина и Елены Прокловой должно было быть двое детей. Близнецы, к сожалению, умерли.

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