«Смердит?»: Харламов тонко поддел Гузееву в отместку за мужчин, издающих противные звуки

В эфире ток-шоу главная телесваха страны вместе с Ларисой Гузеевой обсудили тонкий интимный момент. Даже «принц» может оконфузиться.

Поклонники резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова так и не поняли, какую именно деликатную тему обсуждали Роза Сябитова и Лариса Гузеева в эфире ток-шоу, говоря о том, что некоторые мужчины издают лишние звуки в спальне. Фанаты выдвинули свои предположения: то ли речь шла о громком храпе, то ли о какой-то гороховой и капустной предыстории. Однако юморист тонко поддел Гузееву в этом щепетильном вопросе.

«А как же насчет того, опять же с ваших слов, что вы не можете жить с мужчиной, который издает лишние звуки», — спросила Роза Сябитова у одной из участниц шоу. «Ну разные комнаты, всегда есть выход!» — тут же нашлась обиженная девушка. «Выхода нет!» — с юмором подверстал к видеоролику клип группы «Сплин» комик.

«Я что-то не понял? Кого-то пучит или просто все дело в храпе??», «Пучит на брачном ложе? Что естественно, то не безобразно», «Вонь? Хватит это терпеть», «Смердит?? Ну всякое бывает, попробуйте не варить гороховый супчик», «Можно подумать, что у женщин эта деликатная проблема не стоит? Все храпят и булькают носом», «Главное — не принюхиваться!», «Смердящие мужики лишают интима?», «О наболевшем!» — тут же подхватили тему поклонники.

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