На зависть Голливуду! 56-летняя Безрукова в силуэтном мерцающем платье с декольте умело подчеркнула талию

Ирина Безрукова призналась, что немного завидует голливудским дивам, которым не приходится задумываться о том, куда девать сапожки или ботильоны. Только нашим русским красавицам приходится брать с собой сменную обувь на красную дорожку, чтобы покрасоваться на публике в элегантных туфлях-лодочках, а не утепленных уггах. И все из-за большой разницы в погодных условиях.

Едва ли голливудские дивы смогли бы выбраться из дома в снегопад. Зато наши актрисы блистают на светских мероприятиях, умудряясь сохранить лоск, прическу и макияж даже в метель.

Вот, к примеру, бывшая жена Сергея Безрукова покрасовалась в элегантном силуэтном платье с пайетками, умело подчеркнув талию и изящную линию декольте. Актриса накинула на плечи усыпанный стразами жакет, дополнив образ драгоценностями: люксовыми серьгами-подвесками.

«Это возможно забавно звучит и выглядит, но наша русская зима заставит любую безупречную леди чувствовать себя школьницей со «сменкой» абсолютно на любом мероприятии!

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Когда мне нужно где-то переобуться, то я обычно беру с собой красивый бумажный пакет. В него кладу туфли в специальных чехлах. И беру еще два целлофановых пакета, чтобы в них потом отдельно положить каждую пару уличной обуви.

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В целом все выглядит прилично. Но когда смотришь, например, красные дорожки в Голливуде, то немножко завидуешь погодным условиям там и возможности выглядеть идеально без лишних деталей.

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А как вы поступаете зимой, когда идете на какое-нибудь мероприятие? Берете с собой сменную обувь?» — спросила у поклонников актриса.

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