«Ушло понятие темы»: Ильин объяснил, почему они с братом покинули Театр имени Маяковского

По словам актера, в какой-то момент ему стало стыдно, что они играют на сцене.

Актер Александр Ильин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему он с братом, народным артистом Владимиром Ильиным, ушли в свое время из Театра имени Маяковского.

«Вовка ушел, потому что его не отпускали на съемки. А я ушел, потому что убрали все спектакли худрука Андрея Гончарова. Ушло понятие темы — про что мы работаем. Гончаров всегда говорил: «Дайте телеграмму в зал». Александр Ильин

Как отметил Александр Ильин, его окончательно добил один случай. «Зрители пришли в академический театр, хлопают нам, а мы выкрутасы устраиваем. И я покраснел прямо на сцене. Чувствую стал пурпурным. После спектакля положил заявление на стол», — заявил Александр Ильин.

Напомним, что Александр Ильин и его брат Владимир сыграли много значимых ролей в Театре имени Маяковского. Александр – заслуженный артист, а его брат – народный.

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