«Это, наверное, смирение»: брат Владимира Ильина высказался об отсутствии детей у родственника

По словам актера, он старается эту тему в разговорах не поднимать.

Брат актера Владимира Ильина Александр в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» высказался об отсутствии детей у родственника.

«Мы никогда об этом не говорили. Так сложилось. Не обсуждали это никогда. Вовка говорит: «Ну ты за меня отработал». Александр Ильин

Как отметил Александр Ильин, так у брата все сложилось все в жизни. «Это, наверное, смирение. Я так думаю. Дядя он замечательный. Мой средний сын живет у него в квартире на Таганке. Младший в моей квартире живет. А мы по дачам. Мои дети для него как родные. Внуки его и зовут дедушка Вова. А жену его называют бабушка Зоя», — заявил Александр Ильин.

Напомним, что народный артист Владимир Ильин женат на известной актрисе Зое Пыльновой. Сейчас она является регентом церковного хора. Детей у звездной пары нет.

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