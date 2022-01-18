«Отпраздновали с Лидушкой Старый Новый год»: Алибасов помирился с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер группы «На-на» Бари Алибасов в Instagram разместил совместный кадр с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. На снимке он обнимает свою теперь уже бывшую жену.

«Отпраздновали с Лидушкой Старый Новый год». Бари Алибасов

«Лишь бы вам и Лидии было хорошо», «Значит скоро нас ждет новое ток-шоу с вашим участием», «Супер, что вы вместе. Не ссорьтесь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина расстались после нескольких лет брака. У них возник серьезный конфликт на фоне квартиры, которая оказалась записана на помощника Бари Алибасова. Федосеевой-Шукшиной через адвокатов удалось отвоевать недвижимость.

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