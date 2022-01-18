«Трется в авто без трусов?»: Седокова деликатно приподняла платье, забыв про белье

Анна Седокова — королева эпатажа. Ее не зря называют секс-символом отечественной эстрады, что ни кадр — то демонстрирование шикарного тела. При этом сама экс-солистка группы «ВИА Гра» утверждает, что ее «горячие» снимки — это в первую очередь произведения искусства. С этим не поспоришь! Красивой женщиной в эффектом белье хочется любоваться и восхищаться.

Позируя в авто Анна Седокова задрала ногу на сиденье, деликатно приподняв свое яркое канареечное платье. Да так, что поклонники усомнились в том, надела ли она трусики. Многим показалось, что поп-дива кокетливо сняла белье, засветив слишком много обнаженного тела. «А трусики зачем сняла?», «Ох, без белья? Смело!», «Ну если муж доволен, то и ладно! Главное — семейная идиллия», «Трется в авто без трусов?» — не унимались фанаты.

Напомним, что у певицы есть трое детей — средний ребенок Анны Седоковой — дочка Моника живет с отцом, но часто видится с мамой. У артистки также есть старшая дочь Алина и маленький сын Гектор. Поклонники ждут, когда Седокова подарит малыша нынешнему мужу Янису Тимме.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!