«Я уже домой хочу»: Анна Хилькевич поделилась семейным фото из отпуска

Актриса призналась, что все прошло не так гладко, как хотелось бы.

Анна Хилькевич поделилась редким семейным фото из отпуска. Актриса часто публикует кадры из отпуска, в основном, где она одна или с детьми. Наконец звезда «Универа» порадовала поклонников фотографией с мужем. Вместе с детьми они позируют на яхте.

«Первое совместное фото всей семьей в эту поездку. И выглядит это все, будто мы такие всегда довольные, счастливые, никаких проблем и сложностей, дети не истерят каждый день, мы с мужем не спорим, как будто у нас с ним есть время, чтобы почилить, или просто хотя бы в зал сходить. Не, ребят, все это тут на максималках, только за кадром. А вообще я уже даже домой хочу. Работать хочу! Ну, или хотя бы обратно на лодку», — поделилась Анна в своем Instagram.

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Семья Анны Хилькевич отдыхает в Доминикане. 35-летняя актриса уже более шести лет замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном. Пара воспитывает двух дочерей: 6-летнюю Арианну и 3-летнюю Машу.

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