Анна Кошмал из «Сватов» бросилась в объятия любимого мужа, отбросив в сторону велосипед

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал в сторис Instagram разместила редкий снимок со своим любимым мужем, которого она практически никогда не показывает в социальных сетях.

На кадре Анна Кошмал запечатлена в объятиях мужа на лесной полянке. В сторонке можно увидеть велосипед. Пара абсолютно счастлива вместе.

На Анне Кошмал можно увидеть красивое розовое платье. Ее муж запечатлен в футболке и шортах. На ноге у него можно разглядеть татуировку.

Напомним, что украинская актриса Анна Кошмал зимой в 2017 году вышла замуж. Через полгода у нее с мужем на свет появился сын Миша.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.