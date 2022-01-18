В «Идиллию» больше не вернется: вещи Леонида Куравлева увезли из дома престарелых родственники

При этом в пансионате говорят, что готовы принять 85-летнего актера обратно в любой момент.

В пансионате «Идиллия» сообщили, что вещи актера Леонида Куравлева вывезли из частного учреждения родственники звезды советских фильмов. То есть сюда после возможной скорой выписки из больницы он больше не вернется.

«Мы, конечно же, ждем его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлева и того, что он захочет сам». Сотрудники пансионата

Между тем до сих пор неизвестно, куда отправится Леонид Куравлев, если здоровье позволит ему покинуть стены больницы, где он сейчас находится.

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Любопытно, что пансионат «Идиллия» в последние годы как раз и специализируется на восстановлении пожилых людей после коронавируса. Логично, чтобы именно сюда был доставлен актер, но родственники, судя по всему, думают по-другому, сообщает «СтарХит».

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