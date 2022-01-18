«Песню записывали много раз»: Дайнеко рассказала о сложностях в работе с Матвиенко

По словам певицы, сотрудничать с продюсером оказалось очень непросто.

Певица Виктория Дайнеко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о сложностях в работе с продюсером Игорем Матвиенко.

«Ну вот есть певец Байгали. Лидер группы «А-Студио». Он очень профессиональный музыкант и продюсер. Он не выпустил ни одной проходной песни за 30 лет. Он по году записывает песни. Кети Топурия поет безукоризненно. Она приходит, поет. Потом через два месяца Байгали может ей позвонить и сказать: «Кети, все перепеваем», — заявила Алла Довлатова.

«Это работа с Игорем Матвиенко примерно такая же. Песню «Я просто сразу от тебя уйду» мы записывали много раз. Мы искали, присматривались. Песню «Зимняя любовь» записывали в четыре сессии. Мы слова даже меняли». Виктория Дайнеко

Напомним, что Виктория Дайнеко в 2004 году выиграла пятую «Фабрику звезд». После этого началось ее сотрудничество с Игорем Матвиенко.

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