«Эти ноги бесконечные!»: Волочкова в мини-бикини красиво прилегла в океане, щегольнув мальдивским загаром

Поклонники в Сети обомлели, увидев, как прекрасна их любимица.

Балерина Анастасия Волочкова третью неделю отдыхает на Мальдивах. Туда звезда улетела не одна, а с новым бойфрендом, банщиком Сергеем, которого встретила на шоу «Давай поженимся!».

Сергей ежедневно снимает Анастасию в разных локациях и ракурсах. Накануне балерина наконец-то показала ему свой легендарный шпагат, и он с удовольствием запечатлел его на память.

А на новом снимке Волочкова сразила красотой фигуры не только его, но и свою многомиллионную онлайн-публику. Балерина красиво прилегла на кромке океана, вытянув длинные ноги и откинув голову назад.

«Какая шикарная женщина, какой красивый снимок», «Фото профи, очень красиво», «Идеальная открытка», «Эти ноги бесконечные!», «Настенька богиня!», «Сергею-памятник! Прекрасно изменил — взгляд на Вас… супер», «Восхитительное фото!», «Красотка!», «О, Настя, божественное фото!», — восхитились под фото подписчики.

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