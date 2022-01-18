«Он не проводит времени с ребенком»: Виктория Дайнеко нелестно отозвалась о бывшем муже

Певица Виктория Дайнеко в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснила, почему не может построить личную жизнь в отличие от бывшего мужа барабанщика Дмитрия Клеймана.

«Мне сложно дается личная жизнь как матери-одиночке. Мой бывший муж давно счастлив в браке. У него родился сын. Он не проводит времени с ребенком. У него куча свободного времени на все: на свидания, на походы в кино». Виктория Дайнеко

Как отметила Виктория Дайнеко, чтобы ей что-то сделать и куда-то вырваться — надо сильно напрячься. «Обзвонить кучу людей, которые должны приехать, договориться с ребенком. Это серьезная задача. Особенно, если ты работаешь артистом. И твой график не очень. Когда-нибудь я выйду замуж и буду рассказывать о счастливой жизни, но не сегодня», — заметила Виктория Дайнеко.

Напомним, что у Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана есть общая дочь. Ребенку шесть лет. В 2017 году Дайнеко рассталась с любимым человеком.

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