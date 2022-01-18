Фигура на зависть: Тотьмянина на пляже блеснула стальным прессом в кроп-топе

40-летняя фигуристка отдыхает с мужем и детьми в Дубае.

Многие знаменитости традиционно в новогодние каникулы работали. Поэтому отпуск у них начался, когда в январе уже наступили официальные будни. Семейство фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной как раз из их числа. Прихватив обеих дочерей, пара улетела в Дубай.

Тотьмянина с дочками целыми днями отдыхает на пляже. А глава семьи только и успевает фотографировать. Ягудин запечатлел жену со старшей наследницей Елизаветой. При этом фигуристка в черном кроп-топе и шортах щегольнула стальным прессом, демонстрируя фигуру на зависть.

Напомним, Ягудин и Тотьмянина поженились в 2016 году. До официального бракосочетания они уже дважды стали родителями – в 2009 году у них появилась первая дочка, в 2015-м – вторая, Мишель.

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