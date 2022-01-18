Как приготовить вырезку ягненка с виноградом
Видео
Как Игорь Николаев зарубежную сцену покорял
Видео

Фигура на зависть: Тотьмянина на пляже блеснула стальным прессом в кроп-топе

40-летняя фигуристка отдыхает с мужем и детьми в Дубае.

Фигура на зависть: Тотьмянина на пляже блеснула стальным прессом в кроп-топе
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина. Фото: Global Look Press

Многие знаменитости традиционно в новогодние каникулы работали. Поэтому отпуск у них начался, когда в январе уже наступили официальные будни. Семейство фигуристов Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной как раз из их числа. Прихватив обеих дочерей, пара улетела в Дубай.

Тотьмянина с дочками целыми днями отдыхает на пляже. А глава семьи только и успевает фотографировать. Ягудин запечатлел жену со старшей наследницей Елизаветой. При этом фигуристка в черном кроп-топе и шортах щегольнула стальным прессом, демонстрируя фигуру на зависть.

Татьяна Тотьмянина с дочкой Лизой. Фото: instagram.com/tatianatotmyanina/

Напомним, Ягудин и Тотьмянина поженились в 2016 году. До официального бракосочетания они уже дважды стали родителями – в 2009 году у них появилась первая дочка, в 2015-м – вторая, Мишель.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!

Тэги

Алексей Ягудин последние новостиНовости googleТатьяна ТотьмянинаТатьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин